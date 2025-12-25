Uluslararası Öğrencilik Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek

Uluslararası Öğrencilik Zirvesi ISTSUM'25, "Odaklan-Focus" temasıyla, 27 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte, dijital dönüşümün insan, toplum ve çalışma hayatı üzerindeki etkileri ele alınacak.

Zirvede, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Turkcell Çalışan Deneyimi Direktörü Nurullah Er, SETCARD Genel Müdürü Öner Piyade, Boğaziçi Üniversitesi Yapay Zeka Enstitü Müdürü Prof. Dr. Şefik Şuayb Arslan ve Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem ilham veren konuşmacılar bölümünde yer alacak.

Etkinlik kapsamında katılımcılar için ilham veren konuşmalar, dijital deneyim alanları bulunurken, sürpriz hediyeler ve çekilişler düzenlenecek. Ayrıca öğrenciler, akademisyenler ve sektör temsilcileri arasında networking imkanları sunulacak.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), Fatih Belediyesi ve Türk Hava Yolları tarafından desteklenen zirve, Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği desteğiyle yapılacak.

İlham veren konuşmalarla gençlerin dijital yetkinliklerini artırmayı, kültürlerarası etkileşimi güçlendirmeyi ve küresel ölçekte etki üretmeyi amaçlanan zirveye katılım ücretsiz olup, detaylı bilgi ve kayıt sayfasına "www.istsum.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Bu arada, önceki etkinliklerinde 950'nin üzerinde katılımcıya ulaşan zirve, dijital platformlarda 2 milyonun üzerinde etkileşim sağladı. Zirveye 203 farklı ülkeden uluslararası öğrenci katılım gösterirken, 100'ün üzerinde akademisyen yer aldı.