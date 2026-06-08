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Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Bağcılar İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde 3 katlı bir kırtasiye iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

BAĞCILAR İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde kırtasiye malzemeleri satan 3 katlı iş yerinde yangın çıktı. Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 3 katlı kırtasiye malzemeleri satan iş yerinden alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluşurken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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