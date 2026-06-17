İstanbul'da küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı davasında 1 sanık hakkında tahliye kararı
İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan Yusuf Ziya Gümüşel, sağlık sorunları gerekçesiyle 'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İstinaf incelemesi sürüyor.
İSTANBUL'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada tutuklanan Yusuf Ziya Gümüşel'in, sağlık sorunları nedeniyle 'Ev hapsi' ve 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi'nin (İstinaf), karara bağlanan dava dosyası üzerindeki incelemesi sürüyor. Daire, H.K.G'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel'in avukatları tarafından dosyaya sunulan tutukluluğa itiraz dilekçesini inceledi.
SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ
3 sanığın yargılandığı davada tutuklanan Yusuf Ziya Gümüşel'in, sağlık sorunları nedeniyle 'Ev hapsi' ve 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.