İstinyePark'ta Yangın Çıktı

İstanbul'un ünlü alışveriş merkezlerinden İstinyePark'ta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Yangın nedeniyle kilitlenen trafik ve yanan alışveriş merkezi havadan görüntülendi.

Yanan İstinyePark ve oluşan trafik böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'un ünlü alışveriş merkezlerinden İstinyePark'ta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Yangın nedeniyle kilitlenen trafik ve yanan alışveriş merkezi havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıyer'de bulunan İstinePark'ta saat 17.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alışveriş merkezinden alevler yükselirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezinde bulunanlar hemen tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle trafik kilitlendi. Oluşan trafik yoğunluğu ve alışveriş merkezi havadan görüntülendi. Yangın söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.