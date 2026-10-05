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İstinaf, aile hekimlerinin nöbet ücretlerinin yasal faiziyle ödenmesine karar verdi

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İstinaf, aile hekimlerinin nöbet ücretlerinin yasal faiziyle ödenmesine karar verdi
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Hekim Birliği, aile hekimlerinin adli/defin ve yerinde ölü muayenesi nöbet ücretleri için açılan davada istinafın aile hekimleri lehine sonuçlandığını açıkladı. İstinaf mahkemesi, ilk derece ret kararını kaldırıp ödenmeyen ücretlerin yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.

(ANKARA) - Hekim Birliği, adli/defin ve yerinde ölü muayenesi kapsamında tutulan nöbetler için ücret ödenmemesine karşı açılan davada istinaf mahkemesinin aile hekimleri lehine karar verdiğini açıkladı.

Hekim Birliği, bir aile hekimi üyesinin adli/defin ve yerinde ölü muayenesi görevleri kapsamında tuttuğu nöbetler için ücret alamaması üzerine başlattıkları hukuki süreçte sonuç aldıklarını duyurdu.

Sendikanın açıklamasına göre, ilk derece mahkemesinin davayı reddetmesinin ardından yapılan istinaf başvurusunda Bölge İdare Mahkemesi bu kararı kaldırdı.

Mahkeme, aile hekimlerine defin ve yerinde ölü muayenesi görevi verilebileceğini, bu hizmetlerin icap veya aktif nöbet şeklinde yürütülebileceğini ve yerinde ölü muayenesi hizmetinin ücretlendirilmesine ilişkin mevzuatta boşluk bulunduğunu belirtti.

Kararda, Anayasa'daki "angarya yasağı" ve "ücrette adalet" hükümlerine de atıf yapılarak, idare tarafından görevlendirilen aile hekimlerinin bu çalışmalarının karşılıksız bırakılamayacağı ifade edildi.

Mahkeme, idarenin nöbet ücretlerinin ödenmemesine ilişkin işlemini iptal ederek, aile hekimine ödenmeyen adli/defin ve yerinde ölü muayenesi görev ve nöbet ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

Hekim Birliği, kararın oy birliğiyle ve kesin olarak verildiğini belirterek benzer durumda bulunan aile hekimlerine sendikayla iletişime geçme çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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