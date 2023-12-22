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İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un 150. doğum yılı anıldı

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İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 150. yılı Sarıoğlan ilçesinde düzenlenen etkinliklerle anıldı. Okulda düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiir okudu ve gösteriler sundu.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, doğumunun 150. yılında Sarıoğlan ilçesinde anıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Sarıoğlan Sosyal Yaşa Merkezi, Palas İlkokulu ve Ortaokulu tarafından okulda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler şiir okudu, oratoryo, ritim ve gölge sanatı gösterisi sundu.

Kaynak: AA / Güncel

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