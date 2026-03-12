Haberler

Yeşilyurt'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Yeşilyurt'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için bir program düzenlendi. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiirler ve gösteriler yer aldı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için program düzenlendi.

Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Çoban tarafından yapıldı.

Öğrenciler tarafından şiirler okunup gösteriler sunulup Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sinevizyon gösteriminin ardından Yeşilyurt halkı tarafından okunan İstiklal Marşı klibi gösterildi.

Öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi de gerçekleştirilen programa Kaymakam Yeşim Altın ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den yabancı VAR'la ilgili karar çıktı

TFF'den yabancı VAR'la ilgili karar çıktı
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek

En ağır darbeyi içeriden yiyecek
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği

İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
Bahçeli 'Ocak dışısın' dedi: İşte MHP'li vekilin başını yakan sözler

İşte Bahçeli'nin ipini çektiği MHP'li vekilin başını yakan sözler
TFF'den yabancı VAR'la ilgili karar çıktı

TFF'den yabancı VAR'la ilgili karar çıktı
Milli halterciden okulda dayak yiyen öğrenciler konuştu

Milli halterciden okulda dayak yiyen öğrenciler konuştu
Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor

Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor