İstiklal Marşı'nın Kabulü Programları Düzenlendi
İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla Vezirköprü ve Alaçam'da programlar düzenlendi. Öğrencilerin gösterileri ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi program düzenledi.
Belediye Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrencilerin sunduğu gösterilerin ardından Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata ile protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Alaçam
Alaçam Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.
Alaçam Atatürk Ortaokulu'nun hazırladığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemine dair konuşmaların ardından, sinevizyon gösterimi yapıldı, öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Programa, Kaymakam Fatih Kayabaşı, daire amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.