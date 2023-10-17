İstiklal Caddesi'ndeki Rus Başkonsolosluğu'nda Yangın Paniği

İstiklal Caddesi'nde bulunan Rus Başkonsolosluğunun arka bahçesinde çıkan ufak çaplı yangın paniğe neden oldu. Yangını konsolosluk çalışanları söndürdü.

İstiklal Caddesi'nde bulunan Rus Başkonsolosluğunun arka bahçesinde çıkan ufak çaplı yangın paniğe neden oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını konsolosluk çalışlarının söndürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'ndeki Rus Başkonsolosluğu'nun bahçe kısmında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Paniğe neden olan ufak çaplı yangını konsolosluk güvenliklerinin söndürdüğü öğrenildi. Konsolosluk binasının duvarını yangından sonra is kapladığı görüldü. Yangının ufak çaplı olduğunu öğrenen itfaiye ekipleri, tedbir amaçlı bir süre bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı. - İSTANBUL