İstiklal Caddesi'nde oturaklar söküldü Güncel Haberler İSTİKLAL Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sona erdi. İSTİKLAL Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sona erdi. Cadde yeniden yaya trafiğine açılırken, beton saksıların bankları söküldü. İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sabah saatlerinde sona erdi. İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı. Patlamanın olduğu yerdeki beton saksılar kaldırılarak polis bariyeri konuldu. İstiklal Caddesi üzerindeki diğer beton saksıların da bankları söküldü. Cadde üzerinde saksıların önünde oturulamayacak. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstiklal Caddesi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İstiklal Caddesi'nde oturaklar söküldü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.