İşten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu formeni öldüren şüpheli yakalandı
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIAdana'nın Kozan ilçesinde işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu formen Alican Gündüz'ü evine giderek tabancayla öldüren N.K. ile kimliği belirlenemeyen arkadaşının apartmana girip, çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı