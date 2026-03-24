İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilim, 28 Şubat sabahı İsrail’in ABD ile birlikte İran’a saldırmasıyla yeni bir boyuta taşındı. Bu gelişmenin ardından başlayan çatışmalar 25 gündür sürüyor.

KARŞILIKLI SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Tahran yönetimine ait hedefleri vurmaya devam ettiğini duyurdu. İsrail, İran’a ait askeri ve stratejik noktaları hedef alıyor. İran da buna karşılık olarak İsrail’e yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gece boyunca Tel Aviv başta olmak üzere farklı noktalara füze saldırıları düzenledi.

DEMİR KUBBE'Yİ DELİP GEÇEN FÜZE

İran’dan fırlatılan bir füze, İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe’yi aşarak hedefe ulaştı. CNN Türk, füzenin düştüğü noktayı görüntüledi. Görüntülerde isabet alan bölgede büyük bir çukur oluştuğu dikkat çekti.