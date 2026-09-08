Haberler

İstanbul'un göbeğinde esrarengiz kaza! Araçtaki fors ve kart dikkat çekti

İstanbul'un göbeğinde esrarengiz kaza! Araçtaki fors ve kart dikkat çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Maslak’ta Cumhurbaşkanlığı forsu ve “resmi araç” kartı taşıyan çakarlı bir otomobilin karıştığı kaza savcılığa taşındı.

  • İstanbul Maslak'ta 5 Eylül gece 00.15 sıralarında, önünde Cumhurbaşkanlığı forsu ve 'resmi araç' ibareli kart bulunan çakarlı bir aracın karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi.
  • Mağdur sürücü, kazaya sebebiyet veren aracı kullanan şahsın olay yerinden sivil kişilerce uzaklaştırıldığını, alkol kontrolü yapılmadığını, tehdit edildiğini ve polis merkezinde darp edildiğini öne sürerek savcılığa şikayette bulundu.
  • Aracın resmi olarak Cumhurbaşkanlığına tahsisli olup olmadığı veya kartın yetkisiz kullanımıyla ilgili yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Maslak’ta önünde Cumhurbaşkanlığı forsu ile “resmi araç” ibareli kart bulunan çakarlı bir otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza adli makamlara taşındı. Kazaya karışan mağdur sürücü, aracı asıl kullanan şahsın olay yerinden uzaklaştırıldığını, alkol kontrolü yapılmadığını, tehdit edildiğini ve polis merkezinde darp edildiğini öne sürerek savcılığa şikayette bulundu.

Sarıyer ilçesine bağlı Maslak’ta 5 Eylül gece saat 00.15 sıralarında iki aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Savcılık ifadesinde yer alan iddialara göre, seyir halindeki bir otomobile çakarlı ve forslu bir araç hızla gelerek çarptı.

BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI 

Şikayetçinin iddiasına göre, kazaya sebebiyet veren çakarlı araç içerisinde toplam üç kişi bulunuyordu. Kazanın hemen ardından direksiyondaki şahıs araçtan indi ancak kısa süre sonra olay yerine gelen sivil giyimli kişilerce bölgeden uzaklaştırıldı. 

ARAÇTAKİ FORS VE KART DİKKAT ÇEKTİ 

Olay yerinde çekilen görsellerde, kazaya karışan çakarlı aracın ön cam bölümünde Cumhurbaşkanlığı forsu ve “resmi araç” yazılı bir kartın bulunduğu tespit edildi. Ancak söz konusu aracın resmi olarak Cumhurbaşkanlığına tahsisli olup olmadığı veya kartın yetkisiz kullanımıyla ilgili yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk iki tur sonuçları

Günlerdir yapılamayan seçim başladı! İşte ilk iki tur sonuçları
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir

Kulisleri sarsan Demirtaş iddiası! Liderlik koltuğu için adı geçiyor
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti

İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Karagoz:

Akın Gürlek çözer bu işi de inşaAllah..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! Rol arkadaşı da aynı gün ölmüş

Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! 9 yıl sonra aynı gün...
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor

Fener taraftarını delirten haber
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt

Bu görüntüden rahatsız olanlara tokat gibi yanıt

Canlı yayında ipler koptu! Ersan Şen ile Gürsel Tekin birbirine girdi

Canlı yayında birbirine girdiler! Bir anda ayağa fırladı
Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Duvara çakılı halde bulundu

Kan donduran cinayet! Duvara çakılı halde bulundu
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
İtalya'da son 76 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı

Bir ülkede sıcaklıklar rekor kırdı! Son 76 yılda böylesi görülmedi