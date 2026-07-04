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Silivri'de hafta sonu plaj yoğunluğu; rüzgara rağmen denize girdiler

Silivri'de hafta sonu plaj yoğunluğu; rüzgara rağmen denize girdiler
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Hafta sonu tatilini fırsat bilen İstanbullular, Silivri'deki plajlara akın etti. Şiddetli rüzgar ve dalgalara rağmen denize giren vatandaşlar tehlikeye aldırış etmedi.

İSTANBUL'da hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Silivri'deki plajlara akın etti. İlçede etkili olan şiddetli rüzgara ve dalgalara aldırış etmeyen çok sayıda kişi, canlarını tehlikeye atarak denize girdi.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen İstanbullular, sabah saatlerinden itibaren Silivri sahillerini doldurdu. Mimarsinan Mahallesi Kumluk mevkisinde bulunan halk plajına gelenler, rüzgarlı hava nedeniyle oluşan yoğun dalgalara ve akıntıya rağmen denize girdi. Tehlikeye aldırış etmeden dalgaların arasında yüzenler kameralara yansıdı. Acil sağlık ekipleri de plajda önlem alarak hazır bekletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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