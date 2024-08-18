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İstanbullular Sıcak Havadan Bunalınca Plaj ve Parkları Tercih Etti

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İstanbul'da sıcak havanın etkisiyle serinlemek isteyenler plaj ve parklara akın etti. Denize girenler ferahlatıcı suların tadını çıkarırken, parklarda piknik yapan aileler ve çocuklar keyifli vakit geçirdi. Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler ise Büyükada'yı tercih etti.

İstanbul'da, sıcak havadan bunalanlar serinlemek için plaj ve parkları tercih etti.

Hava sıcaklığının zaman zaman 30 dereceyi bulduğu kentte, nem oranının da artmasıyla serinlemek isteyenler denizde yüzerken bazı vatandaşlar da park ve bahçelerdeki gölgeliklerde vakit geçirdi.

Üsküdar sahiline gelenlerin bir kısmı serinlemek için denize girdi. İstanbul Boğazı'nın serin sularında ferahlayanlar, kayalıkların üzerinde güneşlenip eşsiz manzaranın da keyfini çıkardı.

Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde gelen vatandaşlar piknik yaparken çocuklar ise parkta eğlendi.

Ailesiyle pikniğe gelen Nurdan Aktaş, "Nakkaştepe'yi seviyoruz, çocuklar için doğal ortam. Çoğu zaman tercihimiz burası oluyor. Kışında geliyoruz biz sadece yazın değil. Yürüyüş parkuru da çok hoş." dedi.

Özcan Mataracı ise millet bahçesinde çok keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.

Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar Caddebostan Plajı'na gelerek denize girdi.

Yüzmeye gelen Hüseyin Dolunay, havanın çok güzel olduğunu belirterek, "Deniz çok güzel, serinletiyor, her zaman kendimize getiriyor." diye konuştu.

Eser Kaptan ise "Havanın sıcağı malum, 'yandık, ne yapalım?' dedik, arkadaşlarla kendimizi denize vurduk. Deniz de çok güzel." ifadesini kullandı.

Sarayburnu'ndakilerin bir kısmı denize girerken, bir kısmı da kayalıklarda güneşlendi. Çimenlik alan ve parklarda yoğunluk oluşturan aileler yürüyüş ve piknik yaptı.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların bir kısmı da Adalar'ın merkezi olan Büyükada'yı tercih etti.

Ada'nın merkezi olan Çarşı bölgesi ve sahil kısımlarında yoğunluk oluştu, aynı zamanda Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanesi, Hamidiye Camii ve Aya Yorgi Kilisesi gibi kültürel mekanlar ziyaret edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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