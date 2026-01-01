Haberler

İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Güncelleme:
İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Araçların ilerlemekte zorlandığı yollar, karla kaplı rampalar ve maddi hasarlı kazalar yaşandı.

Avrupa Yakası'nda Sarıyer ve Arnavutköy'de şiddetini artıran kar, yolları, evlerin çatılarını ve arabaların üstünü beyaz örtüyle kapladı.

Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde araçlar kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da kayarak ilerledi. Kar, bölgede trafik yoğunluğuna da neden oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkisinde de bazı araçlar yolda kaldı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek beklemeye başladı.

Kar küreme araçlarının çalışma yürüttüğü yolda, tuzlama çalışması da yapılıyor.

Anadolu Yakası'nda da Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy'de etkisini artırarak devam eden kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Araçların güçlükle ilerlediği Beykoz'da yolda kalan araçları, vatandaşlar iterek hareket ettirdi.

Karla kaplı rampaları çıkamayan araçlar, yolda kuyruk oluşturdu. İlçenin yüksek kesimlerindeki bazı bölgelerde kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı görüldü.

İlçede bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde de görüş mesafesi düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerledi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
