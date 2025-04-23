İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem
İstanbul Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 7 kilometre derinlikte meydana gelirken deprem çevre illerde de hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Silivri'de Marmara Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.13'te gerçekleşen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.
İşte AFAD'dan yapılan o paylaşım;
KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 4 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler paylaşımına göre; depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Kandilli'nin paylaşımı;