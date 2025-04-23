İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Silivri'de Marmara Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.13'te gerçekleşen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.

İşte AFAD'dan yapılan o paylaşım;

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 4 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler paylaşımına göre; depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kandilli'nin paylaşımı;