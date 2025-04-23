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İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem

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İstanbul Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 7 kilometre derinlikte meydana gelirken deprem çevre illerde de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Silivri'de Marmara Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.13'te gerçekleşen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.

İşte AFAD'dan yapılan o paylaşım;

İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 4 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler paylaşımına göre; depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kandilli'nin paylaşımı;

İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıEnes:

Eko gittigin yerde rahat durmuyon . Silivriye bile bela getirdin 2 gün rahat duramadin hemen deprem oldu

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Haber Yorumlarıyakup-dadas:

zaten bekleniyor Allah beterinden korusun

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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

son dakika : Ekape ve arab taibciler satmak için çadırları hazırladı :D

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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Ekabe ve arab fotu taib iban verecek hazır olun :D

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

o kadar yatırımı İstanbul'a kocaeline yapacağına gel Mardin'e, Şırnak'a Adıyaman'a yap sonra bir deprem olduğunda ödün kopar tabi

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Haber YorumlarıBüşra :

Şimdi yine deprem oldu çok feci salladı 3.9 dan büyük bu

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Hükümet, AFAD, Kızılay her zamanki gibi 7 ve üzeri bir depreme hazır. İstanbul kentsel dönüşümü zaten tamamladı.

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Haber Yorumları48m4fvhbqy:

Kıyamet alametleri.Yol yakınken tövbe edin ey müminler..!

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Haber Yorumlarıdenizsalman44:

bana. düşen 6 büyüklüğü afad hep yaln söylüyor

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Haber YorumlarıDağıstan:

Sallanmaya devam , bayağı etkili bu defaki. Yıkılmadık , ayakta ve hayattayız çok şükür. Allah beterinden saklasın. Bu arada telefonlar da çalışmıyor. Hale bak i sallanıyoruz ama haber veremiyoruz , alamıyoruz da

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