İstanbul merkezli operasyonlarda 17,5 ton sahte alkol ele geçirildi

İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplamda 17,5 ton sahte alkol ele geçirildi ve 21 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi ve satışı yapan adreslere baskın yaptı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ve Silivri Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, sahte alkol üretiminin engellenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, sahte alkol üretimi ve satışı yapıldığını belirlediği İstanbul ve Antalya'daki adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise 16 ton sahte alkol, filtreleme cihazları ve damıtma sistemi, dolum makinesi, çok sayıda bidon ile etiket ele geçirildi.

Ekipler, yaptıkları farklı çalışmada ise "dezenfektan" ve "yüzey temizleyicisi" adıyla, alkollü içki üretmek isteyenlere etil alkol satışı yapıldığını belirledi.

Polis 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 1,5 ton sahte alkol ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
