Haber : İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya'da Roman vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya'da Roman vatandaşlarla bir araya geldi

 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya'da Roman vatandaşlarla bir araya geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayasofya Camii'ndeki sabah namazına Yerlikaya ve Roman vatandaşlar ile ilçe koordinatörleri katıldı.

İki Roman gencin müezzinlik yaptığı sabah namazında Vali Yerlikaya, Roman vatandaşlarla buluştu.

Namazın ardından Roman vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tarihinden, öneminden ve güzelliklerinden bahsetti.

Cami çıkışında vatandaşlara çorba ikramında bulunan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Roman kardeşlerimizle buluştuk. Ayasofya'mızın huzur ikliminde, cami çıkışında birlikte içilen çorbanın tadı da bir başkaydı." dedi.

AA / Semra Orkan - Güncel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Ali Yerlikaya İstanbul Cami Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title