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İstanbul Valisi Gül, selde 5 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin kayıp olduğunu açıkladı

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İstanbul Valisi Davut Gül, Şile'de sel nedeniyle can kaybı olmadığını, ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandığını söyledi. Gül, Pendik-Gebze sınırında sel sularına kapılan 2 kişiden birinin bulunduğunu, toplamda 5 vefat ve 2 kayıp olduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik-Gebze sınırında sel sularına kapılan 2 kişiye ilişkin, "Gebze'de olan kaza neticesinde oradaki vatandaşlarımız Pendik'e sürüklendiler. Aranan kişilerden birisi bulundu, diğerinin arama çalışmaları devam ediyor." dedi.

Vali Gül, sel ve su baskınlarından etkilenen Şile'deki Merkez ve Kumbaba mahallelerinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına konuşan Gül, ilçede yoğun yağıştan dolayı belli bölgelerde su baskınlarının meydana geldiğini söyledi.

Gül, "Hamdolsun bir can kaybı yok ama hemşehrilerimizin evleri ile iş yerlerine yoğun miktarda su baskını oldu. Bununla ilgili AFAD koordinasyonunda İSKİ başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlar çalışmalarına başladılar, devam ettiriyorlar." diye konuştu.

Amaçlarının suyun bir an önce çekilmesini sağlamak, iş yerleri, tarımsal alanlar ve evlerle ilgili zarar tespitlerini yapmak olduğunu dile getiren Gül, yapılacak işlere hiç geciktirmeden ve koordinasyon içinde yarından itibaren başlayacaklarını belirtti.

Vali Gül, dün gece, Pendik-Gebze sınırındaki Kadıllı ile Göçbeyli mahalleri arasında sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalara da değinerek, "Gebze'de olan kaza neticesinde oradaki vatandaşlarımız Pendik'e sürüklendiler. Aranan kişilerden birisi bulundu, diğerinin arama çalışmaları devam ediyor." bilgisini paylaştı.

"İnşallah yarın da 1-2 yerde daha yıkımlarımızı devam ettireceğiz"

Ayazağa'da da çalışmaların "daha toparlandığını" anlatan Gül, "Bildiğiniz gibi orada da kayıp olan 3 hemşehrimiz vardı. Birine ulaştık, 2 kişi henüz bulunamadı. Toplamda 5 vefat var, 2 de kayıp var. Vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah kayıp olan hemşehrilerimizi bir an önce buluruz." ifadelerini kullandı.

Ayazağa'da dün başlayan yıkımların önemli bir kısmının sonuçlandığına dikkati çeken Gül, ilave olarak yıkım yapacakları yerlerin bulunduğunu vurguladı.

Gül, bu yerleri tespit ettiklerini dile getirerek, "İnşallah yarın da 1-2 yerde daha yıkımlarımızı devam ettireceğiz." dedi.

Öte yandan Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi de incelemelerde bulunan Gül'e çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA
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