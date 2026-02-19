İstanbul Valisi Gül, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, "Büyük Aile Sofrası" iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi ve Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen iftar programına, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan programda konuşan Vali Gül, iftara katılanlara teşekkür ederek ramazan ayını tebrik etti.

İstanbul'daki bütün kurum amirlerinin salonda olduğunu belirten Gül, "Şehit ailelerimizi, gazilerimizi gördüğümüzde 'Biz büyük bir aileyiz' diyorduk ya, aslında o büyük ailenin en güzel fotoğrafı burada. Ülkemizde orucumuzu tutabiliyorsak, bayramlara kavuşabiliyorsak şehitlerimizin yaptığı fedakarlık, şehit ailelerimizin o vakur duruşu, gazilerimizin fedakarlıkları ve onların bu fedakarlığını, kıymetini bilen 86 milyonun vefası sayesinde." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, Türkiye'de insanların inançlarını, düşüncelerini istediği gibi yaşayabilmesi için bu birlik ile bütünlüğe ve kardeşliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Dünyanın her tarafında, özellikle yakın coğrafyaya bakıldığında Türkiye'nin bir huzur adası olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Ülkemizin diğer ülkelere parmakla gösterilen bir kardeşliği var. Aramızdaki farklılıkları zenginlik olarak sayıp, saflarımızı daha çok sıklaştırarak ülkemizin başına komşularımızın yaşadığı sıkıntıların gelmemesi için el birliğiyle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 86 milyon olarak birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmek, ülkemizin bu sıkıntılı coğrafyada barışını muhafaza etmek her birimizin ayrı ayrı görevi. Bunu sizler zaten yaptınız. Bizler de üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz."