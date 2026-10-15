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İstanbul Valisi Gül: "Motorlarımız yarın 06.00'dan itibaren trafiğe çıkabilecek şekilde izinlerini veriyoruz. Yarın sabah 6'ya kadar yasak devam ediyor."

Kaynak: AA