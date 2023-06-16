İstanbul Valisi Gül'den LGBT yürüyüşü öncesi sert uyarı: İzinsiz gösterilere asla müsaade edilmeyecek

LGBT üyeleri tarafından İstanbul'da pazar günü bir yürüyüş yapılması planlanırken; İstanbul Valisi Davut Gül'den uyarı geldi. Gül, açıklamasında "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir." dedi.

İstanbul'da LGBTİ+ gruplarca yapılması planlanan yürüyüş programı öncesinde İstanbul Valisi Davut Gül'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"İZİNSİZ GÖSTERİLERE ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte izinsiz gösteri yapan gruplara müsaade edilmeyeceğini bildirdi. Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

PAZAR GÜNÜ YÜRÜYÜŞ YAPILACAKTI

LGBT gruplarının dünya genelinde haziran ayında yaptığı kutlamalar zaman zaman gündeme geliyor. Bu kapsamda 18 Haziran günü İstanbul'da da bir yürüyüş düzenlenmesi planlanıyordu.