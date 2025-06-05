İstanbul Valisi Gül'den Edirnekapı Şehitliği'ne ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı Şehitliği'nde dua etti.

Vali Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya ve Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt ile Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

Polis şehitliğiyle başlayan ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.

Şehitlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Gül ve beraberindekiler, daha sonra kabirlere karanfil bıraktı.

Gül, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Her bayram olduğu gibi arife günlerinde vatandaşlarımız yakınlarının mezarlarını ziyaret ediyor. Şehit aileleri de milletimizin tamamının yakını. Şehitlerimizin şehit düşmeden önce sınırlı sayıda akrabaları var, şehit olduktan sonra 86 milyonun tamamının babası, annesi, kardeşi, akrabası. Bizler de şehrin idarecileri olarak bu akrabalarımızı, şehitlerimizi ziyaret etmek için geldik. Şehitlerin mezarları başında olanlar ve ailelerimizle bayramlaştık. Bu vesileyle bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Sizlerin ve İstanbullu hemşehrilerimizin bayramını da bir kez daha tebrik ediyoruz."