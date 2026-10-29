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İstanbul Valisi Gül, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında tebrikleri kabul etti

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İstanbul Valisi Gül, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında tebrikleri kabul etti
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İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında tebrikleri kabul etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında tebrikleri kabul etti.

İstanbul Valiliğinde gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrikleri kabul törenine, 1. Ordu Komutanı ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, başkonsoloslar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, dini liderler, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Vali Gül, tebrikleri kabul ettikten sonra kutlama töreninin yapılacağı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na geçti.

Kaynak: AA
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