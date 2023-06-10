İstanbul Valisi Gül çevre yürüyüşüne katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'te çevre yürüyüşüne katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çevre yürüyüşü düzenlendi.

Vali Gül, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve vatandaşlar, etkinliğin başladığı Gülhane Parkı'ndan Sarayburnu'na, ardından Çatladıkapı'ya kadar yürüdü.

Gül, yürüyüşe katılan öğrencilere hediye verdi. Bazı vatandaşlar, Gül ile fotoğraf çektirdi.

Vali Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu etkinlikle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Hem sağlık hem de trafik açısından motorlu araçların olabildiğince daha az kullanılması, olabildiğince yürünmesi, bisiklet kullanılması, denizlerin kirletilmemesi, çevreye duyarlı olunmasıyla ilgili bir etkinlik. Katılan, destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Daha sağlıklı bir çevrede yaşamak dileğiyle." diye konuştu.