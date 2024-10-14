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İstanbul Valisi'nden Şişli Belediye Başkanı'na tepki

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İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın okulların temizliğiyle ilgili "Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü" açıklamalarına tepki gösterdi. Gül, Şahan'ın devleti acz içerisinde gösterdiğini savunarak "Temizlik yapmak istiyorlarsa, pislikten geçilmeyen arka sokaklardan başlayabilirler. Çok paraları varsa, yıllardır ödemedikleri borçlarını ödeyebilirler." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, okulların temizliğiyle ilgili açıklamalarının siyasi polemikten ziyade devleti ve devletin kurumlarını acz içinde gösterme amacı taşıdığını belirtti.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir kamu yöneticisi olarak görev yaptığı süre içinde siyasi tartışmalara girmemeye azami özen gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Ancak Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın "Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü, izin versinler okulları temizleyeceğiz' şeklindeki açıklamalarını, siyasi polemikten ziyade devletimizi ve devletin kurumlarını acz içinde gösterme amacı taşıdığını değerlendirdiğim için bu açıklamayı yapma gereği hissettim. İstanbul'umuzda toplam 3 bin 963 ilk ve orta dereceli okul bulunuyor. Bu okullarımızda çeşitli statülerde toplam 18 bin 465 temizlik personeli görev yapmaktadır. Bu personelin tüm özlük hakları, kamu kaynaklarından karşılanmaktadır. Temizlik yapmak istiyorlarsa, pislikten geçilmeyen arka sokaklardan başlayabilirler. Çok paraları varsa, yıllardır ödemedikleri borçlarını ödeyebilirler."

"ASLİ İŞLERİNİ YAPTIKTAN SONRA ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK VEREBİLİRLER"

Vali Gül, "Kendi asli işlerini yaptıktan sonra diğer kamu hizmetlerine ya da öğrencilerimize destek vermek isterlerse bir protokol dahilinde tamamına destek de olabilirler. 3 bin 963 okuldan 5 tanesine temizlik personeli desteği, 3 milyon öğrenciden 250 tanesine yemek desteği vererek sosyal medya belediyeciliğiyle laf cambazlığı yapmalarına ve binlerce emekçinin ortaya koyduğu hizmeti karalamalarına müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi'nden Şişli Belediye Başkanı'na tepki

İstanbul Valisi'nden Şişli Belediye Başkanı'na tepki
Kaynak: AA / Semra Orkan - Güncel

Resul Emrah Şahan Davut Gül istanbul Politika Eğitim Güncel Şişli Kamu

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Yorumlar (1)

Pole star:

Helal olsun sayın Valiye, lafı gediğine oturtmuş...

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