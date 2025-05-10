İstanbul Valisi Davut Gül'den Metrobüs Kazası Sonrası Yaralılara Ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Gül, Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda iki metrobüsün çarpışması sonucu yaralanan vatandaşlara ziyarette bulundu.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Beykent Üniversite Hastanesi'ne giden Vali Gül, yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti, yetkililerden vatandaşların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız eşlik etti.