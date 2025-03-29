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İstanbul Valisi Davut Gül'den Maltepe'deki Saldırıya Kınama

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Vali Davut Gül, Maltepe'deki bir işletmeye yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınayarak, bu tür provokatif eylemlerin toplumsal huzuru hedef aldığını belirtti. Saldırının sorumlularının tespit edildiğini ve gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'deki işletmeye zarar verilmesine ilişkin, "Bu tür provokatif eylemler toplumsal huzuru hedef almaktadır. Olaydan etkilenen işletme sahibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Gül, Maltepe'deki işletmeye ve orada oturanlara, bir grubun sözlü ve fiziki saldırıda bulunmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Vali Gül, paylaşımında, "Maltepe'deki miting sonrası bir işletmenin camlarının kırılması asla kabul edilemez. Bu tür provokatif eylemler toplumsal huzuru hedef almaktadır. Olaydan etkilenen işletme sahibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumlular tespit edilmiş, haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Şehrimizin huzurunu bozmaya yönelik hiçbir girişime izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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