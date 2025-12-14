Haberler

Vali Gül, 'Aileler Sabah Namazında Buluşuyor' programına katıldı
Güncelleme:
İstanbul Valisi Davut Gül, Avcılar Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen 'Aileler Sabah Namazında Buluşuyor' programına katıldı ve namaz sonrası cemaate çorba ikram etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Avcılar'da düzenlenen 'Aileler Sabah Namazında Buluşuyor' programına katıldı. Vali Gül, sabah namazının ardından cemaate çorba ikram etti.

Cihannüma Dayanışma ve İş Birliği Derneği ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından Avcılar Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen 'Aileler Sabah Namazında Buluşuyor' programı, İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Vali Gül'ün yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Avcılar İlçe Müftüsü Mehmet Özcan, bazı kamu yöneticileri ve mahalle sakinleri katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kılınan sabah namazı sonrası Vali Gül, cami bahçesinde cemaatle sohbet ederek çorba dağıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

