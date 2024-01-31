İstanbul Valisi Davut Gül, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç'u ziyaret etti
İstanbul Valisi Davut Gül, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Zafer Koç'u ziyaret ederek 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da ziyarette yer aldı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Zafer Koç'u ziyaret etti.
Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Koç'u ziyaretinde, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da aynı gün Koç'u ziyaret edenler arasında yer aldı.