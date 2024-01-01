İstanbul Valisi Davut Gül, 2024'ün ilk bebeği Kaan'ı ve annesini ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde 2024'ün ilk bebeği Kaan'ı ve annesini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Gül, yeni yıl ziyaretleri kapsamında Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

Burada dünyaya gelen yılın ilk bebeği Kaan ve annesi Merve Çavuş Kürekçi'yi ziyaret eden Gül, anneye altın, çiçek ve çikolata hediye ederek yeni yılını kutladı.

Vali Gül, sağlık çalışanlarının da yeni yılını kutlayarak onlara çikolata ikramında bulundu.

Burada, basın mensuplarına açıklama yapan Gül, İstanbul'da yeni yıla sorunsuz bir şekilde girdiklerini söyledi.

Gül, şunları kaydetti:

"Gün boyu emniyet, jandarma, 112, sahil güvenlik kurumlarında aralıksız çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Hem de yeni yıllarını kutladık. Şimdi de sağlık çalışanlarını ziyaret ettik. 2024'e İstanbul'da huzurlu bir şekilde girdik. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum."