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İstanbul Valiliği, olumsuz hava nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verdi

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İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın kamu personeli idari izinli sayılacak.

İSTANBUL Valiliği, kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları, ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir. İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların, vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız. Bu kararlar çerçevesinde; İl genelinde resmi-özel tüm eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, Gazi, Malül Gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları 14.10.2026 Çarşamba Günü saat 21.00'dan itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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