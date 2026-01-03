Haberler

İstanbul Valiliğinden fırtına nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı Açıklaması

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle soba ve doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Bacaların temizliği, kapalı alanların havalandırılması ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi verildi.

İstanbul Valiliği, kentte rüzgar ve fırtına dolayısıyla meydana gelebilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin Nsosyal hesabından yapılan açıklamada, kentte bugün ve pazar günü gece saatlerine kadar meydana gelecek kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karbonmonoksitin fark edilmesi zordur. Zehirlenmelerin önüne geçebilmek için, bacalarınızı ve yakıcı cihazlarınızı düzenli olarak temizletin ve bakımını yaptırın. Kapalı alanları sık sık havalandırın. Uyumadan önce soba ve benzeri ısıtıcıları mutlaka söndürün. Karbonmonoksit dedektörü kullanın. Baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi belirtilerde derhal temiz havaya çıkarak 112'yi arayın."

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

