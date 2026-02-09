Haberler

İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için fırtına uyarısı

Güncelleme:
Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle İstanbul Valiliği, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Fırtınanın ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara yol açabileceği bildirildi.

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinde etkili olması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İSTANBUL'DA RÜZGAR VE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre Marmara'da rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
