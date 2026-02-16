Haberler

İstanbul Valiliği, CHP'nin yarın Beşiktaş'ta düzenleyeceği yürüyüşe izin vermedi

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Beşiktaş'ta düzenlemek istediği yürüyüşe, belirlenen güzergahlar dışında olduğu gerekçesiyle izin vermedi.

İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığınca yarın Beşiktaş'ta düzenlenmesi planlanan yürüyüşe izin vermedi.

Alınan bilgiye göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı yarın Beşiktaş Ortaköy'den başlayıp Arnavutköy'de sona ermesi planlanan yürüyüş düzenleme kararı aldı.

İstanbul Valiliği, söz konusu yürüyüşü, Valilikçe belirlenen güzergahlar arasında yer almadığı gerekçesiyle uygun görmedi.

Valiliğin kararında şu ifadeler yer aldı:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında, ilimiz sınırları dahilinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahlarının Valiliğimizce belirlenerek ilan edildiğinden, ilgi sayılı dilekçe ile talep edilen güzergahın, 2026 yılı içerisinde Valiliğimizce belirlenerek ilan edilen güzergahlar içerisinde bulunmadığından, ayrıca anılan güzergahta araç ve yaya trafiği ile güvenliğin olumsuz yönde etkileneceği değerlendirildiğinden, mezkur yürüyüşün düzenlenmesi uygun görülmemiştir."

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

