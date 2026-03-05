Haberler

Üsküdar'da bir balkonunda kısmi çökme meydana gelen apartman tahliye edildi

Güncelleme:
Üsküdar'da bir apartmanın balkonunda meydana gelen çökme sonrası bina sakinleri, ihbar üzerine tahliye edildi. İncelemelerde kolonlarda çatlaklar tespit edildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir apartmanın bir balkonunda kısmi çökme meydana gelmesi nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi.

Çengelköy Mahallesi Kasım Sokak'ta 4 katlı apartmanın üçüncü katının balkonunun yarısı çöktü.

Apartmandan seslerin geldiğini fark eden ve balkon zemininin çöktüğünü gören bina sakinleri dışarı çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde binanın kolonlarında da çatlaklar oluştuğu tespit edilince apartmanın 8 dairesi tahliye edildi.

Valizleriyle özel eşyalarını zabıta ve polis nezaretinde alan vatandaşların apartmandan ayrılmasının ardından bina mühürlendi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
