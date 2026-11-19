İstanbul Üniversitesi'ne gelen 21 Erasmus öğrencisi Çatalca Adliyesi'ni gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çeşitli ülkelerden İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine gelen 21 Erasmus öğrencisi, Çatalca Adliyesi'ni gezerek yargı süreçleri hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Tunç'u ziyaret ederek sorularını yöneltti, Tunç hediyeler takdim etti.
Çeşitli ülkelerden İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine gelen 21 Erasmus öğrencisi, Çatalca Adliyesi'ni ziyaret etti.
Öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Öztürk eşliğindeki ziyarette öğrenciler, adliyedeki asliye mahkemelerini gezdi, yargı süreçleri ve adli işleyiş konusunda bilgi aldı.
Öğrenciler, adliye gezisinin ardından Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Tunç'a da ziyarette bulundu.
Erasmus öğrencileri, merak ettikleri konulara ilişkin sorularını Tunç'a yöneltti. Başsavcı Tunç, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.
Kaynak: AA