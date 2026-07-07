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İstanbul Üniversitesinden İmamoğlu'nun iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

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İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki sahtecilik davasında Rektör Zülfikar ile telefon görüşmesine ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu ve mezuniyet töreni konuşmasını çarpıttığını açıkladı.

İstanbul Üniversitesi, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında açılan "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" davasının duruşmasında, Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ile arasında geçen telefon görüşmesiyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu bildirdi.

Üniversiteden, İmamoğlu'nun, hakkındaki "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" davasının 6 Temmuz'da görülen duruşmasında dile getirdiği bazı beyanlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer aldığı üzere, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' davasının 6 Temmuz tarihinde yapılan duruşmasında, kendisiyle Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar arasında geçen telefon görüşmesiyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunmuştur. Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin mezuniyet töreninde Rektörümüz tarafından yapılan konuşmayı da benzer şekilde siyasi gündem oluşturmak amacıyla çarpıtmıştır. Üniversitemiz, 'Açık Kapı, Açık Bilim' anlayışı ve 'Perspektif 2053' vizyonuyla ülkemize hizmet etme, bilimsel araştırmalarda öncü olma, ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu bilimsel bilgiyle donanmış vicdanlı ve ahlaklı insanlar yetiştirme şiarı doğrultusunda çalışmalarına kesintisiz devam etmektedir."

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral
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