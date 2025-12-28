İstanbul'da 'Sudan Ulusal Günü' programı yapıldı

İstanbul Üniversitesi ve Sudanlı Öğrenciler Topluluğu tarafından, "Sudan Ulusal Günü" programı düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Sudan'ın zengin kültürü, tarihi mirası ve güncel durumu ele alındı.

Programa, Sudan'ın İstanbul Başkonsolosu Osama Mahjoub Hassan Dirar, Sudanlı Öğrenciler Topluluğu üyeleri, üniversitenin Uluslararası Öğrenciler Merkezi Müdürü Osman Akgül ve Sudanlı öğrenciler katıldı.

Program kapsamında yapılan konuşmalarda, Sudan'daki savaşın detayları ve insani durum ele alındı, barış ve dayanışma mesajları verildi.

İstanbul'da eğitim gören Sudanlı öğrenciler tarafından tiyatro gösterisinin yapıldığı etkinlikte, Sudan'a özgü ürünler de sergilendi. Programda katılımcılara, Sudan kültürüne ait yemekler de ikram edildi.