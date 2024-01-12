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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

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İSTANBUL'da etkili olan soğuk havanın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kartal'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Son günlerde etkili olan soğuk havanın ardından Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yakacık Mahallesi, Aydos Ormanı bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Aydos Yolu'nda trafik oluştu.

İSTANBUL'da etkili olan soğuk havanın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kartal'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Son günlerde etkili olan soğuk havanın ardından Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yakacık Mahallesi, Aydos Ormanı bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Aydos Yolu'nda trafik oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Yakası Aydos Ormanı Yakacık Yaşam Güncel Haberler

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