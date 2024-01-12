İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
İstanbul'da etkili olan soğuk havanın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kartal'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Son günlerde etkili olan soğuk havanın ardından Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yakacık Mahallesi, Aydos Ormanı bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Aydos Yolu'nda trafik oluştu.
Son günlerde etkili olan soğuk havanın ardından Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yakacık Mahallesi, Aydos Ormanı bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Aydos Yolu'nda trafik oluştu.