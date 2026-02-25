Haberler

"Karanlığı Aydınlatmak Byzantion'dan İstanbul'a Gece Tarihleri" sempozyumu 2027'de düzenlenecek

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 4-5 Haziran 2027'de Pera Müzesi'nde düzenleyeceği 'Karanlığı Aydınlatmak Byzantion'dan İstanbul'a Gece Tarihleri' sempozyumu ile İstanbul'un gece tarihlerini ele alacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsünün 20. yılı kapsamında hazırlanan "Karanlığı Aydınlatmak Byzantion'dan İstanbul'a Gece Tarihleri" sempozyumu, 4-5 Haziran 2027'de Pera Müzesi Oditoryumu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un gece tarihlerini kentsel ve toplumsal yaşam üzerinden ele alan sempozyuma başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

Sempozyum, İstanbul'un 2 bin yılı aşan tarihini, gece deneyimi üzerinden yeniden okumayı amaçlıyor.

Gecenin zamansal ve mekansal deneyiminin, farklı kaynaklar, disiplinler ve yöntemler üzerinden sempozyum ile tartışmaya açılması planlanıyor.

Program kapsamında aydınlatma teknolojilerinden gece güvenliğine, eğlence kültüründen ibadet ritüellerine, gece ekonomisinden emek tarihine kadar birçok başlık ele alınırken, gecenin gündelik hayatı nasıl dönüştürdüğüne, kentsel deneyimi nasıl yeniden kurduğuna ve toplumsal sınırları nasıl görünür kıldığına odaklanan çalışmaların da bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Sempozyumda araştırma bildirilerinin İngilizce sunulması beklenirken, atölye, yaratıcı müdahale, gece yürüyüşü, topluluk konuşması ve dijital arşiv projeleri gibi alternatif formatlara Türkçe ya da İngilizce başvurular yapılabilecek.

Yerel topluluklarla etkileşim kuran projelerin teşvik edildiği sempozyuma ilişkin detaylı bilgi için "www.iae.org.tr" adresi ziyaret edilebilir.

