İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlanıyor

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde Üsküdar'da 1. Ordu Komutanlığı Bandosu konser verdi, havai fişek gösterisi yapıldı. Vali Davut Gül, dron gösterisinin teknik sorun nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında, Üsküdar'da 1. Ordu Komutanlığı Bandosu konser verdi.

İstanbul Valiliğince sahilde gerçekleştirilen programda, 1. Ordu Komutanlığı Bandosunca çeşitli marşlar ve sevilen eserler seslendirildi.

Konserin ardından sahilde yapılan havai fişek gösterisi vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kamerasıyla kaydedildi.

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün de son olarak sizlerle birlikte 1. Ordu Komutanlığımızın bando birliğinin dinletisi ve sonrasında da havai fişeklerimizle günü tamamlayacağız." diye konuştu.

Gül, fetihle birlikte bir çağın kapandığını ve yenisinin açıldığını dile getirerek, bunun sebebinin Fatih Sultan Mehmet Han'ın yönetim anlayışı olduğunu kaydetti.

"Aile Yılı" kapsamında etkinliklere de yoğun katılım olduğunu belirten Gül, "Burada çocuklarla, annelerle, babalarla, büyükbabalarla birlikte ailece fethin coşkusunu yaşadığımız etkinlikleri görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, etkinlik kapsamında planlanan dron gösterisinin teknik sorun nedeniyle gerçekleştirilemediğini aktararak, "1200 dronla fethin başlangıcından Ayasofya'nın tekrar açılışına kadar olan süreci sizlere gösterecektik. Sözün kısası dronlara nazar değdi. Dronlarımız çalışmadı. Manyetik bir problem olmuş. İnşallah ileriki dönemde yaptığımız hazırlıkları İstanbullularla tekrar buluşturacağız." dedi.

Program, havai fişek gösterisinin ardından tamamlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
