İstanbul'un Fethi 572. Yıl Dönümünde 'Fethin İzinden' Konvoyu Düzenlendi

İstanbul'un Fethi 572. Yıl Dönümünde 'Fethin İzinden' Konvoyu Düzenlendi
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İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, öğrenciler ve motosikletlilerin katılımıyla düzenlenen 'Fethin İzinden' konvoyu gerçekleştirildi. Fatih Camisi avlusunda toplanan katılımcılar, dualarla etkinliğe başladı.

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında öğrenciler ve motosikletlilerin katılımıyla "Fethin İzinden" konvoyu yapıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Osmanlı Motosiklet Derneğinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler ile motosikletlilerden oluşan kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla Fatih Camisi avlusunda toplandı.

Konvoyun hareketi öncesi Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin önünde dua edildi.

Program öncesinde açıklama yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kapsamındaki kutlamaları çeşitli etkinliklerle zenginleştirdiklerini söyledi.

Yentür, "Tarihini bilmeyenler geleceğe emin adımlarla yürüyemezler. Sultan Fatih'e, ecdadımıza bir vefa olarak resim, müzik gibi sanatsal faaliyetlerimizin yanı sıra bu yıl farklı bir etkinlik yapalım istedik. Osmanlı Motosiklet Derneği ile işbirliği yaptık. Tarihi yarımadada, tarih çağlarında atlar burada dolaşırken bugün demir atlarla tarihi yarımadanın, surların etrafında hem öğrencilerimiz bisiklet sürerek hem de motosiklet derneği motosikletleriyle bu 'Fethin İzinde' konvoyuna eşlik edecekler." ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet'in türbesi önünde açıklamalarda bulunan Osmanlı Motosiklet Derneği yöneticilerinden Yusuf Erkul ise "Ecdada rahmet olsun. Dernek olarak devletimizin, milletimizin emrinde sosyal sorumluluk projeleri yapan, köklü geçmişine inanan ve ilham alan, geleceğe umutla bakan bir topluluk olmayı hedefledik." dedi.

Bisiklet kullanan öğrenciler ve öğretmenler ile motosikletlilerden oluşan konvoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne doğru hareket etti. Konvoyu burada ellerinde Türk bayraklarıyla öğrenciler karşıladı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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