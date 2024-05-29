İstanbul Ümraniye'de Havaya Ateş Açma Görüntüsüne İlişkin 2 Zanlı Gözaltına Alındı
İstanbul Ümraniye'de sosyal medyada paylaşılan havaya ateş açma görüntülerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda 2 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Ümraniye'de, sosyal medyada yer alan havaya ateş açma görüntüsüne ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.
Polis ekipleri, 26 Mayıs'ta sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki havaya ateş açanlara ilişkin inceleme yaptı.
Görüntüleri sosyal medyada B.A'nın paylaştığı, kuzeni U.A'nın kurusıkı tabancayla ateş açtığı belirlendi.
Kullandıkları tabancayla Ümraniye'de yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
"Genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan haklarında soruşturma başlatılan B.A. ve U.A, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.