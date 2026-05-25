"İstanbul Uluslararası Bale Yarışması" balenin ünlü isimlerini İstanbul'da konuk edecek

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) düzenlenen "7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması" 28 Mayıs'ta başlayacak.

DOB'dan yapılan açıklamaya göre, yarışma, dünyanın dört bir yanından genç dansçıları ve bale dünyasının önde gelen isimlerini İstanbul'da bir araya getirecek.

Yarışmaya katılmaya hak kazanan genç dansçılar, "Büyük Kızlar", "Büyük Erkekler", "Küçük Kızlar" ve "Küçük Erkekler" olmak üzere dört kategoride yarı final ve final aşamalarında yeteneklerini sergileyecek.

"Küçük Kızlar" ve "Küçük Erkekler" yarı finali 28 Mayıs, "Büyük Kızlar" ve "Büyük Erkekler" yarı finali ise 29 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde halka açık ve ücretsiz izlenebilecek.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde 30 Mayıs'ta finali gerçekleşecek yarışmanın gala gecesi ve ödül töreni ise 1 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek.

Galada, Rus balet Daniil Simkin, Macaristan Devlet Operasının baş dansçısı Tatyjana Melnyik, Hollanda Ulusal Balesinin baş dansçıları Anna Tsygankova ve Giorgi Potskhishvili ile Bejart Ballet Lausanne'ın baş dansçısı Efe Burak sahne alacak.

Azerbaycan halk sanatçısı ve Bakü Koreografi Akademisi Rektör Yardımcısı Tarana Muradova, Hollanda Ulusal Balesi Müdürü Ted Brandsen, Türkiye'nin ilk koreografı, baş dansçı, eğitmen ve sanat yöneticisi Sait Sökmen gecenin onur konuğu olacak.

Yarışmanın jüri başkanı Tan Sağtürk

Bale sanatının uluslararası gelişimine katkı sunmayı amaçlayan yarışmada, klasik bale repertuvarı ve modern dans eserlerinden oluşan program, uluslararası arenada kendi dallarında büyük başarılar elde etmiş jüri tarafından değerlendirilecek.

Jüri başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanat Danışmanı, Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu (IFBC) Başkan Yardımcısı Tan Sağtürk üstlenecek.

Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu (IFBC) Genel Müdürü Sergey Usanov, dans akademisyeni, profesör ve Seul Bale Topluluğu Sanat Yönetmeni Jae Keun Park, devlet sanatçısı, balerin ve koreograf Meriç Sümen, Özkan Arslan, Serhat Güdül, İlke Kodal, Berlin Devlet Bale Okulu Vekil Sanat Yönetmeni Marek Rozycki, KazNTOP Bale Topluluğu Sanat Yönetmeni Gulzhan Tutkibaeva, Dance For You Magazine CEO ve Genel Müdürü Mihaela Vieru ile Joy Womack Bale Topluluğu ve Bale Akademisi'nin kurucusu Joy Womack da jürideki isimler arasında yer alıyor.

Yarışma, 27 Mayıs'ta yarışmacı adaylarının İstanbul'a gelişi ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde yapılacak bilgilendirme ve tanışma toplantısıyla başlayacak.