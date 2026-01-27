Tuzla'da hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü
Tuzla'da bulunan hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
İstanbul Tuzla'da hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tepeören Mahallesi, Kirazlı Caddesi'nde hurda malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel