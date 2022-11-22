İSTANBUL-TRAMVAYDA TACİZ İDDİASINA DAYAK Güncel Haberler FATİH'te tramvay ile yolculuk eden Afrikalı bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredekiler dövdü. FATİH'te tramvay ile yolculuk eden Afrikalı bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredekiler dövdü. Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi polise teslim edildi. Eminönü yönüne giden tramvayda Afrikalı bir kadın yolcunun arkasına yaklaşarak tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredekiler fark etti. Kadının da tepki vermesi üzerine tramvaydaki yolcular, tacizde bulunduğu öne sürülen kişiye saldırdı. Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Eminönü Güncel Haberler

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