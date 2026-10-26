İstanbul trafiği haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yüzde 65 yoğunluğa ulaştı

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HAFTANIN ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Cevizlibağ D-100 Karayolu'ndaki yoğunluk nedeniyle, araçlar zaman zaman ilerlemekte zorlandı. Trafik saat 08.15 itinbariyle yüzde 65 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 78 olurken, Avrupa Yakası'nda ise, yüzde 58 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı