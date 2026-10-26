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İstanbul trafiği haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yüzde 65 yoğunluğa ulaştı

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İstanbul trafiği haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yüzde 65 yoğunluğa ulaştı Haber Videosunu İzle
İstanbul trafiği haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yüzde 65 yoğunluğa ulaştı
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Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda araçlar zaman zaman ilerlemekte zorlanırken trafik saat 08.15 itibarıyla yüzde 65 ölçüldü; Anadolu Yakası'nda yüzde 78, Avrupa Yakası'nda yüzde 58 olarak kayıtlara geçti.

HAFTANIN ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Cevizlibağ D-100 Karayolu'ndaki yoğunluk nedeniyle, araçlar zaman zaman ilerlemekte zorlandı. Trafik saat 08.15 itinbariyle yüzde 65 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 78 olurken, Avrupa Yakası'nda ise, yüzde 58 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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